組織の危機管理に詳しい桜美林大の西山守准教授が28日、TBSの情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）にVTR出演。長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されたことをめぐる、山口寿一オーナーの発言について危機管理の観点からコメントした。番組では、「関心度ランキング」コーナーの1位で、「巨人・阿部前監督辞任余波続く復帰求めオンライン署名9万超」と題して、阿部前監督の復帰を求めるオン