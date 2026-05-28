洞窟に閉じ込められた7人の救出を試みるレスキュー隊＝25日発表の資料/Metta Tham Kalasin Rescue/Handout/Reuters（CNN）ラオス中部のサイソンブン県で、水没した洞窟の奥に閉じ込められていた住民の男性7人のうち5人が27日、1週間ぶりに無事発見された。5人は地下の洞窟の奥深い場所にある空洞で、洞窟ダイバーが発見した。洞窟は大雨による鉄砲水で入り口がふさがれ、20日に中に入った7人が閉じ込められていた。救助隊はこの日