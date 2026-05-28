クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営する開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門は、事業拡大に伴い増床することとなり、5月7日(木)より「C&R Creative Studios御成門」にて営業を開始した。なお、C&Rグループのクレイテックワークス、forGIFTおよびURS Gamesも同ビルに移転。このたびの増床によりゲーム開発を中心とした部門が一堂に集結した。さらなるグループ連携の強化とともに、国内外のゲーム