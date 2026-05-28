気温が高くなると重ね着を避けてコーデがシンプルになりがちで、どこか物足りなさを感じることも。FTNインフルエンサーの@mika_____akimさんがおすすめしている【LeSportsac（レスポートサック）】の新作バッグが、そんな季節の救世主になってくれそうです！ コーデのアクセントになる存在感だけでなく、小ぶりな見た目ながら、お出かけの必需品はしっかりと収められる優秀アイテムの予感……。噂のバッグ