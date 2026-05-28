自販機でバスクチーズケーキが買える。フリスクとコラボしたスパークリングドリンクも、いちご風味にアレンジした杏仁豆腐も……。「なんでこんなものが自販機に？」と思わず二度見してしまうような変わり種を、世に出し続けているのがダイドードリンコ（大阪市）だ。『ダイドーブレンド』や『世界一のバリスタ監修』シリーズでおなじみの清涼飲料メーカーで、自販機での売上が全体の約９割を占める自販機ビジネスの老舗だ。方言で