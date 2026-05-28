誰かの役に立ちたいという気持ちはとても尊いですが、その優しさがいつの間にか自分を追い込んでしまうこともあります。特に家族のためとなると、無理をしていることに気づきにくいもの。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 勢いで引き受けた役目 娘に待望の第一子が産まれたとき、初孫ということもあり、私は嬉しくて仕方ありませんでした。 子育ての大変さを知っているからこそ、娘と孫の力になりたい一心で、