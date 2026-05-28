キケ・ヘルナンデスの最新情報を指揮官が明かす米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発する。試合前、デーブ・ロバーツ監督からチームメートに関する心配な情報がもたらされ、ネット上の日本ファンが悲鳴をあげていた。大谷が相手先発の菅野智之と投げ合うこの試合。開始前に取材に応じたロバーツ監督は、前日のロッキーズ戦で負傷交代したキケ・ヘルナン