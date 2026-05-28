佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。「台風6号発生」フィリピンの東に発生している台風6号は、発達しながら北に進んでいます。週明けには沖縄県に接近する予想で、その後は進路を東寄りに変える見通しです。前線の程度や位置によっては、近畿地方や関東地方に影響が出る可能性があります。今のところ、九州北部に直接の影響はなさそうです。 「天気の予想」 一日を