岡本多緒 ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、濱口竜介監督、松田広子プロデューサー、ダヴィド・ゴキエ・プロデューサーがこのほど、日本記者クラブで映画『急に具合が悪くなる』（６月19日公開）のカンヌ国際映画祭 凱旋記者会見を行った。先日フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭にてコンペティション部門に出品、そこで見事、急に具合が悪くなる』主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が最