７人組音楽グループ・ＸＧとコラボレーションしたＧ―ＳＨＯＣＫの新モデル「ＧＭ―Ｓ５６００ＸＧ」「ＧＭＡ―Ｓ１１０ＸＧ」が、カシオ計算機より６月１２日に発売されることが２８日、発表された。これにあわせて新ビジュアルも公開された。ＸＧは、Ｊ―ＰＯＰやＫ―ＰＯＰといった既存の枠にとらわれない「Ｘ―ＰＯＰ」という新たな音楽ジャンルを掲げ、グローバルに活躍するグループ。その既成概念にとらわれず挑戦を続け