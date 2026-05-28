女優の大地真央が２７日、自身のインスタグラムを更新。ゴールドドレスに毛皮のコートをまとったゴージャスな姿を披露した。大地は「５月１５日に公開されました映画『正直不動産』のオフショットマダム仕様のヘアメイクと素敵な毛皮とジュエリーに包まれてマダムが完成します」とつづり、ゴールドに輝くドレスの上に毛皮のコートをまとった姿を披露。また「シール交換仲間」だという女優の福原遥との２ショット、「猫親戚」