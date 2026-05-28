東京ディズニーリゾートは、7月2日から9月14日までの間、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」と、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめる「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。【画像】東京ディズニーリゾート、夏の新グッズ＆メニュー（一覧）東京ディズニーランドでは、7月1日より音楽にのっているベイマックスがデザインされた、Mrs. GREEN AP