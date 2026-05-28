サントリーから、ジャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION』が、全国で数量限定発売された。煎茶と玉露の香味をより際立たせた、四季に寄り添う限定品となっている。【写真】晩酌する妻のために…業務スーパーの大きなブロック氷を無心で削る旦那さん『ROKU〈六〉』は、2017年に誕生したジャパニーズクラフトジン。日本の四季が生んだ6種の和素材である桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子と、伝統的なジンに用