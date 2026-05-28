アイドルグループ・ももいろクローバーZが、プロ野球・読売ジャイアンツ所属の田中将大投手の2026年シーズン登場曲「SECOND ROUTE」（読み：セカンドルート）を担当することが決定した。オリジナル制作曲としては13曲目となり、きょう28日に東京ドームで開催される福岡ソフトバンクホークス戦にて登板するタイミングから使用される予定だ。【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバー旅をテーマにした本楽曲は、