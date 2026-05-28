アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場でタンクが破裂した事故で、死者が2人に増えました。安否不明の9人についても生存が見込めない状況です。この事故は26日、ワシントン州にある日本製紙の子会社「日本ダイナウェーブパッケージング」の工場で、薬品が入ったタンクが破裂したものです。27日、病院に搬送されていた1人の死亡が新たに確認され、これで死者は合わせて2人、けが人は8人となりました。また、消防当