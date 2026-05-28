【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスの記者は27日、米高官の話として、イランが米国の商船に自爆型無人機4機を発射し、米軍が撃墜したとX（旧ツイッター）に投稿した。米軍は地上の無人機発射装置を攻撃したという。