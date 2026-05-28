ゆうきまさみの人気漫画『機動警察パトレイバー』の新作読切が、「週刊ビッグコミックスピリッツ」25号（小学館）に掲載され、話題になっている。今回の読切掲載は、新作アニメ『機動警察パトレイバー EZY File1』（監督：出渕裕）の劇場公開にあわせたもので、正式タイトルは『機動警察パトレイバー2026』。1994年の「週刊少年サンデー」（小学館）での連載終了以来、約32年ぶりの新作となった。 【画