日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。50分のジャン・フィリップ・マテタのゴールによって、1-0と勝利し優勝を決めた。クラブにとって初の同大会タイトルとなり、来季のUEFAヨーロッパリーグ出場権を得た。しかし本来、昨季FA杯を優勝したパレスは今季ヨーロッパリーグに出場できるはずだった。出場できなかった原因は、共同オーナーのジョン・テクス