女優の川島海荷（32）が28日までにインスタグラムを更新。24年に結婚した、競泳自由形で2016年リオデジャネイロ、21年東京オリンピック（五輪）代表の中村克との挙式を報告した。川島は「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と明かし、ウェディングドレス姿の写真や動画を公開。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返った。川島は24年12月、