グラビアアイドルあべみほ（38）が28日までにXを更新。自身のX投稿をめぐり、女子プロレスラー林下詩美（27）に土下座謝罪を行った。あべは24日の投稿で、元セクシー女優のタレント琥珀うたに関してつづっていたが、誤って林下のアカウントを記載していたことについて「林下詩美様この度は琥珀うた@UK19920214をメンションするべきところ、下世話な内容で貴女様@utami0914を載せてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝