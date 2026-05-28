女優上白石萌歌（26）が27日までにインスタグラムを更新。幾田りらのライブへ、水曜日のカンパネラの詩羽と訪れ、3人で歌ったことを報告した。上白石は、幾田、詩羽とのスリーショットをアップし「同世代であるふたりへいつも、あふれるほどのあこがれとリスペクトを抱いています。まぶしくてかっこいい2人なんだらぶフォーエバー」と記した。