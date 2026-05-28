元宝塚歌劇団花組の娘役トップで女優星風まどかが27日、インスタグラムを更新。退団から2年が経った感慨を記した。星風は、愛犬とのショットを多数アップし「宝塚を卒業して2年が経ちました。日々に感謝をしてこれからも一つ一つ丁寧に…笑顔を忘れず精進してまいります」と記した。星風は退団後も舞台を中心に活躍が続いており、今後は「ゴースト」「ミー＆マイガール」などが控えている。フォロワーからは「退団後も大活躍され