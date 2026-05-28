俳優松下洸平（39）が27日、インスタグラムを更新。フジテレビ系「銀河の一票」のあるシーンについて投稿した。同作で政治家を演じる松下。最新回ではスワンボートに乗って、三浦透子演じる政治記者と会話する場面があった。松下は、ストーリーズにスワンボートに乗る写真をアップし「ま、普通に筋肉痛になったよね！（スワンボートは自分でこぐため）」と記した。