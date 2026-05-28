◆米大リーグパイレーツ―カブス（２７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パイレーツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場し、３点をリードした７回無死走者なしの４打席目に７試合、２５打席ぶりの安打となる中前安打を放った。誠也が久々に快音を響かせた。１９日（同２０日）の本拠地・ブルワーズ戦の２打席目に右前安打を放ってから６試