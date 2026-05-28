タレントの中山秀征（58）が27日、自身のインスタグラムを更新。妻で元宝塚歌劇団の白城あやか（58）とイギリスを訪れ、留学中の四男の卒業式に出席したと報告した。中山は「四男の卒業式に出席してきました。入学式には来れなかったので良かったです」とつづり、夫婦2ショットをアップした。そして「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました。学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとうだだ英語力を