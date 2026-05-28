27日、都内で行われた映画『急に具合が悪くなる』のジャパンプレミアに、第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した俳優の岡本多緒（41）とヴィルジニー・エフィラ（49）が登場した。【映像】岡本多緒、オフショルドレス姿＆涙を見せる様子舞台挨拶には、主演の2人に加え、監督の濱口竜介らも登場。岡本の最優秀女優賞受賞は、日本人として初の快挙だ。会場が大きな拍手に包まれる中、岡本は次のように喜びを語った。岡