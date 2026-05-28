大阪都構想の制度案などを議論する法定協議会の設置議案が、大阪市議会で可決されました。 27日、大阪市議会で可決された「法定協議会」の設置議案。採決の前の討論では、維新以外の会派から「2度の住民投票の民意をなかったように扱うことは民主主義の軽視」「統一地方選に合わせるのは本末転倒」など反対する意見が相次ぎましたが、市議会の過半数を占める維新などの賛成多数で可決されました。 （横山英幸市長）「非常に大き