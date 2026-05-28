元NMB48梅山恋和（22）が27日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃のコスプレ姿を披露した。銀髪に制服、流血している様なボディペイントも施し、二次元の世界に完全に適応した写真に「初のコスプレフォトブック発売決定ハートかちゃさんに撮影していただきました！発売記念イベントを6／29、6／30 TSUTAYA戎橋さんにて行います皆さんにお会いできるの楽しみにしていますチェックよろしくお願いします！！」とコメントを