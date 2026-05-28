お笑いタレントの山田花子（51）が25日、ブログを更新。久しぶりに作ったという手料理を公開し、話題になっている。【映像】山田花子の手料理（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。夫に作っているボリュームたっぷりのサラダや、吉本新喜劇に持っていくヘルシーで安いお弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。久しぶりの手料理を披露25日