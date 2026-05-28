女優岸井ゆきの（34）が27日までにインスタグラムを更新。「すべて真夜中の恋人たち」で参加したカンヌ映画祭への思いを投稿した。岸井は映画祭での写真を多数投稿し「川上未映子さんの原作にこの映画に導かれたチームでカンヌまで来れたことがほんとうにうれしく、誇りに思います。作品が連れていってくれました」と記した。映画ファンとしても知られる岸井は、多くの映画関係者に会ったことを踏まえさらに「あきらかに圧倒され