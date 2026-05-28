「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが27日、自身のインスタグラムを更新。1stDVD「相思相愛」の撮影動画を公開した。「DVD発売まで、あと2日」と報告。今回のDVDのストーリーは、秘書のさとみが、会社の課長と一緒に沖縄出張に出かける設定だが、「課長とのお風呂シーンは実はとっっても寒かったの〜！！！お湯をかぶった後も、演技中はずっと体が濡れたままだったからぷるぷるしてました笑」と明かした