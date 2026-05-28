女性美容雑誌「美ST」の公式アカウントが27日までに更新され、タレントのほしのあき（49）が登場。NGなしで50の質問に答える企画を告知するショート動画に出演した。企画は一問一答形式。グラビア時代、年下夫とのなれそめ、年齢の重ね方など、さまざまな角度からの質問に答えており、テキストにも「NGなしでたっぷり語っていただいています」と記載された。公開されている動画では、ほしのは「世間のイメージとのギャップはあった