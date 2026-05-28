【HG アルトアイゼン・リーゼ】 12月 発売予定 価格：7,480円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG アルトアイゼン・リーゼ」を12月に発売する。価格は7,480円。 本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、アルトアイゼンの強化機体「アルトアイゼン・リーゼ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレ}