マルチパスウェイ計画のもと本格的な電動化トヨタは、世界的なベストセラーピックアップトラックである「ハイラックス」の新型モデルを2026年年央発売にむけ準備を進めていると発表しています。日本の導入に先駆け、すでにタイや欧州など一部海外市場での販売が開始されていますが、ここでは欧州仕様について解説していきます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」です！ 画像で見る（60枚）初代が1968