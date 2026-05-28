「実は雨男である僕自身、晴天祈願もしたので晴れることを期待しています」--。FC東京の仲川輝人が、自ら"雨男"であることを明かしたうえで、日本唯一の気象神社に足を運んだ。 ５月27日、FC東京はチームマスコットの東京ドロンパと仲川を都内各所に派遣し、６月６日に開催されるホーム最終戦（相手はセレッソ大阪）の告知活動を実施した。まず向かったのは、渋谷スクランブル交差点周辺。渋谷区内に新たに設置された