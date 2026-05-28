2026年4月から始まった自転車の青切符導入。自転車にも罰金が科せられるようになったことで大きな話題となりましたが、導入から1カ月が立ち、自転車ユーザーの意識に変化は起きているのでしょうか?普段から自転車を利用するマイナビニュース会員234人に調査したところ、利用頻度は「変わらない」が7割を占めた一方で、8割超が「乗るときの意識や行動は変わった」と回答。なかには、実際に警察官から注意や指導を受けた人もいました