巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、28日午前8時すぎに10万筆を超えた。運営は感謝を伝え、想定以上の大きな反響から「期限の前倒し等の変更を行う可能性がある」と説明。署名の提出先は「株式会社読売巨人軍」「株式会社読売新聞グループ本社」「各スポーツメディア・野球記者・フリーライター等」で、提出・交渉に向けた準備期間に入ると宣言した。26日に「Change.org Japan（チ