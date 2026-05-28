三井不動産リゾートマネジメントが運営するラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI KYOTO」は今夏、家族で楽しめる2つの特別なキッズエクスペリエンスを用意する。謎解きホテルアドベンチャー毎年大好評の子ども向けホテル体験プログラム「キッズ・ホテリエ・アカデミー」に、京都大学謎解き制作団体「ハードナッツ」と初コラボレーションした『謎解きホテルアドベンチャー』を加えた、子どもが主役の2つの体験型プログラムを展開