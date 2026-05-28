タレントのユージが新たに購入した高級車を披露し、多くの反響が寄せられた。ユージは２７日までにインスタグラムで「ポルシェ９９２．２ＧＴ３納車されましたあぁかっこいいカーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」と報告。「今回のＧＴ３からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました。大人過ぎるジャングルジム。前回はＰＤＫ