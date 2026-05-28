２７日は７鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、５Ｒのベラジオマサキの２着が最高で未勝利に終わった。「雨が降ったりやんだりで馬場の傾向をつかみ切れなかった」と悔しさをにじませた。２８日は８鞍に騎乗する。４Ｒのサマーエンジェルは１２日の能検に騎乗していることもあり「距離も合っていると思うし、外枠も歓迎」と力が入っている。１１Ｒのエナスノーは「今の馬場は内が重たくて、互