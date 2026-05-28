若年層から絶大な支持を受けるハナハナ専業芸人・もり田がプロデュースする、新たなプロジェクトとして、『ガチセン〜本気選抜スロッターオーディション』が始動した。本プロジェクトのコンセプトは、単なるタレント発掘ではなく、パチスロの「知識」と「エンターテインメント性」を兼ね備えた“期待値ある逸材”の獲得。「まだ眠っている“本物”を探したい」もり田本人が語る通り、技術・知識・発信力のすべてにおいて妥協を許さ