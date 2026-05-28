歌手で俳優のマイク眞木（８２）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が２８日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にコメンテーターとしてスタジオ生出演した。番組では眞木が米ネバダ大ジャーナリズム学部卒業で外資系企業に勤務していることを紹介。ＭＣの山里亮太が「どうですか、情報番組のコメンテーターってやったことはあるんですか？」と質問した。眞木は「父には『きょ