「俺もそういう大人にならなきゃ」お笑い芸人の永野が、A.B.C-Z・戸塚祥太の楽屋で起こったうれしい出来事を明かした――。永野○戸塚祥太出演の舞台を妻と観劇した永野20日に更新されたYouTubeチャンネル『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】』に出演した永野。最近、戸塚が出演する舞台『BACKBEAT』を妻と観劇したそうで、楽屋あいさつに行くと、男闘呼組の岡本健一と成田昭次に遭遇したという。岡本について、「