「コーヒーは脳にいい」と聞いたことがある人もいるかもしれません。近年は、コーヒーに含まれるポリフェノールやカフェインが、脳の健康や認知機能とどのように関わっているのかを調べる研究が増えています。○コーヒーが「脳にいい」と言われる理由コーヒーが「脳の健康食品」として注目される最大の理由は、その豊富なポリフェノール含有量にあります。ポリフェノールは植物が自身の身を守るために作り出す天然成分で、私たちの