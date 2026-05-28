歌手のクミコが２７日、東京・新宿の老舗シャンソン喫茶「シャンパーニュ」で、この日リリースされた新アルバム「シャンソンティックな歌たちＶｏｌ．２〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」（全１０曲）の発売記念ライブを行った。同所はシャンソンの名曲「再会」の日本語詞をつづった故・矢田部道一氏が創設。クミコは伝説の歌姫・金子由香利への深い畏敬の念をベースに、アルバムの核となる「再会」や映画「犬神家の一族」のテーマ