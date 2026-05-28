サッカー、J1のヴィッセル神戸MF郷家友太選手が、27日、クラブオフィシャルグッズショップの一日店長イベントに登場し、ファン・サポーターと交流を深めた。同日、午前にチームの全体練習に臨んだ後、午後に神戸・三宮にあるクラブオフィシャルグッズショップ「THE VISSEL」に駆け付けた、郷家選手。一日店長として、事前抽選で選ばれたファン・サポーター50人と対面し、約1時間、一人ひとりに丁寧に写真やサインに応じた。ヴ