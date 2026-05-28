サッカー・J1のヴィッセル神戸は27日、練習を公開し、30日に行われるJ1百年構想リーグプレーオフラウンド1-2位決定戦第1戦に向けて調整を行った。約1時間半にわたる全体練習では、抽選で選ばれたファンクラブ会員や報道陣が見守るなか、チームの主軸を担うFW大迫勇也選手やFW武藤嘉紀選手、MF井手口陽介選手、DFマテウス・トゥーレル選手らが、ミニゲームなどで軽快な動きを見せた。乾貴士選手（左）と武藤嘉紀選手2026年5月