バンカーを1回で脱出する打ち方 バンカーはバウンスを使うと簡単に出ます バウンスを活かすためにはフェースを開く必要があります。正面から見て斜め45度くらいにフェースを開いてからグリップします。 フェースを開いてからグリップする。ボールはセンターよりも左に置く。 フェӦ