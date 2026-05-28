ドル円理論価格1ドル＝159.76円（前日比+0.18円） 割高ゾーン：160.75より上 現値：159.56 割安ゾーン：158.77より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/27159.58 2026/05/26158.46 2026/05/25158.57 2026/05/22158.57 2026/05/21158.33 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動