ジェファーソンFRB副議長原油高によるインフレ上振れリスクを警告 ジェファーソンFRB副議長はインフレリスクは依然として上振れ方向に傾いていると指摘。 エネルギーショックの影響が薄れるにつれ、今年後半にはインフレは低下すると予想しているが、インフレ見通しを巡るリスクは上振れ方向にあると見ている。イラン戦争を背景としたエネルギー価格高騰が消費支出の足かせになっている兆候を注視